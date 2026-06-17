出色のパフォーマンスだ。フランス代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でセネガル代表と対戦。キリアン・エムバペの２ゴールと、ブラッドレー・バルコラの１得点で３−１の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューにエムバペが対応。「これでフランスは勢いに乗ったか？」と問われると、エムバペは「完全に勢いに乗ったとは思わない」と応じ、こう続ける。「でも、大会に良い形で入るのは重要なこと。ワ