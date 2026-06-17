【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鈴鹿央士がゴールデン帯連ドラ単独初主演を務めるドラマ『リーガルビート ―逆転の法廷―』が、7月24日21時より放送がスタートする。鈴鹿とバディを組む先輩弁護士役として稲垣吾郎、事務所所長役として小雪の出演も決定した。 ■稲垣吾郎は教育係としてバディを組む先輩弁護士 『リーガルビート ―逆転の法廷―』の主人公