【写真】SixTONESが揃いのつなぎ姿で登場！京本大我のテープカットで笑顔のメンバー SixTONESの体験型倉庫見学会イベント『SixTONES STock』（読み：ストーンズストック）が、6月17日から8月23日まで東京・Ginza Sony Parkで、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催される。 6月17日からのオープンを前に、Ginza Sony ParkにSixTONESのメンバー6人が揃って出席した取材会が