2026年6月16日、韓国メディア・朝鮮日報は、英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）の報道を引用し、トランプ米政権がイランとの最終的な核合意と停戦履行を条件に、最大3000億ドル（約48兆円）規模のイラン再建基金構想を検討していると報じた。投資には米国企業に加え、日本、韓国、欧州企業の参加も想定されているという。朝鮮日報の記事によると、この構想の概要はまだ正確には明らかにされていないが、米政府が直接資金を拠出す