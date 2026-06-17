女優の山本美月が１５日付で自身のインスタグラムを更新。念願のホテルに泊まったことを明かした。「念願のトイストーリーホテル♡何年ぶり！？のランド♡私の隣のリトルグリーンメンは、子です笑」と投稿。トイ・ストーリーのキャラクター・ジェシーの前でポーズをする様子や、ミッキーマウスの耳の形をした帽子にサングラスをつけた姿を披露した。この投稿に「超お似合いです♥」「サングラスかけて