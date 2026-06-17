“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日までに、自身のインスタグラムを更新。圧巻の撮り下ろしを公開した。【写真】こぼれ落ちそう…圧巻の撮り下ろしを公開した三田悠貴三田は本日発売の #週刊SPA さんにて撮り下ろしグラビア掲載していただいてます。今回2度目の「グラビアン魂」。しっとり大人な雰囲気のグラビアになってます。あんなのやこんなのや…▼（ハート）たっぷり味わってくださいね▼アンケートのご協力も