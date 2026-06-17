テレ東では7月24日（金）から、鈴鹿央士主演のドラマ９「リーガルビート -逆転の法廷-」（毎週金曜夜9時～）を放送することが決定した。 本作の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空（たいちそら）。言葉が詰まり満足に思いを伝えられず何度も悔しさを味わってきたが、彼にはある武器があった！それはラップ。リズムに乗れば、吃音の症状が出ることなく、言いたいことを思いのまま話すことが出来るのだ。そん