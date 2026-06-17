モデルで女優の谷まりあが１５日付で自身のインスタグラムを更新。鮮やかなワンピース姿を披露した。「あじさいいろ最近はどんな気分ですか？」と投稿。透け感のあるブルーのワンピースに、モノグラム柄のカラフルなルイ・ヴィトンのバッグをかけた様子を公開。あじさいをバックに鮮やかな姿を披露した。この投稿に「凄く素敵すぎです」「紫陽花みたいな洋服の色涼しそう」「紫陽花がマッチしてますね」「ほんまに美人すぎ