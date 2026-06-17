お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が１４日付で自身のＳＮＳを更新。超久々に人気俳優と食事をした様子を公開した。「ユースケサンタマリアと２５年ぷりに飯くいました！！めちゃくちゃ楽しかったです！！＃ユースケサンタマリア」と投稿。互いに抱き合った姿を披露した。この投稿に「意外な交友関係」「ラブラブですね」「このツーショット嬉しい」「素敵なお写真」といった声が寄せられた。