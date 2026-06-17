俳優の中川大志が１４日付で自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎え、２８歳になったことを報告した。「２８歳！しっかり地を踏んで。たくさんの感謝と共に、面白い人生にしていきたいな。もっともっと進化していきます！」と投稿。花柄のシャツで頰づえをついた姿や、真っ正面にカメラを見つめる様子などを公開した。この投稿に誕生日を祝福するコメントが多く寄せられたほか、「彼氏感強すぎる」「正面の