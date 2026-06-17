「ぜひ私の単独ライブの作家に」――長崎国際テレビの寺田美穂アナウンサーが、きょう17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー 全国ご当地アナウンサー大賞2時間スペシャル』(19:00〜)に出演。全国のアナウンサーのインスタを見回る自称“インスタ警察”として、独自の視点でSNS投稿を取り締まる。日本テレビ系列のアナウンサーたち長崎国際テレビ・寺田美穂アナ、“インスタ警察”として登場