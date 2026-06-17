FIFAがX更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2ドロー発進。翌日にはFIFAから日本人の写真を添えた特大ニュースが伝えられ、ファンの間に驚きが広がっている。森保ジャパンは、W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1を得た。激闘翌日の