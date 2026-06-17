スタンフォード大の佐々木麟太郎（21）への注目が、日に日に高まっている。【もっと読む】城島CBO直撃（1）「ポスティングをやらないとは言ってない」日本時間16日、MLBは23日から行われる「ドラフトコンバイン」への参加者を発表。昨年NPBドラフトでソフトバンクに1位指名された佐々木と、オリックス6位指名の石川ケニー（ジョージア大）が名を連ねた。30球団の編成担当やコーチらが集まり、ドラフト候補の能力を直に見極め