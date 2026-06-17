谷底に落ちた獅子が、這い上がってきた。【もっと読む】西武にとってエース今井達也の放出は「厄介払い」の側面西武は16日、阪神に勝利し、球団初となる交流戦優勝を達成。14勝3敗1分で、セ球団すべてに勝ち越した。さらにリーグ戦でも、V候補と言われたソフトバンクや日本ハムを尻目に、首位街道をひた走っている。2024年は91敗、借金42でどん底の最下位。球団も「3年4年かかってでも、チーム再建を目指す」と、長期戦を覚