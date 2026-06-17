交流戦は1試合を残して5勝12敗と全く振るわないのが阪神だ。【もっと読む】藤川阪神の日本シリーズ敗戦の内幕16日の西武戦も0−1でゼロ封負け。「7番・三塁」でスタメン出場したドラフト1位新人の立石は4打席4三振と精彩を欠き、悔し涙を流したほど。西武の交流戦初優勝をアシストし、ヤクルトに代わって3位転落である。交流戦では西武に加えてソフトバンク、日本ハムに3タテを食らうなど、パの1〜4位のチームに1勝11敗とま