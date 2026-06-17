乳がん手術を公表した演歌歌手の石原詢子が15日、自身のインスタグラムで入院していることを明かし、心配の声が寄せられている。 【写真】新しい抗がん剤治療闘病の日々が伝わってくる 石原は「喉の腫れと湿疹と発熱」と書き出し、「これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます。」と記した。湿疹が帯状疱疹の疑いもあったというが、「今朝の検査で陰性と結果が出て先ほどクリーンルームから一般