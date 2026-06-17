右膝を痛めて15日のジャイアンツ戦を欠場したカブス・鈴木誠也（31）が16日のロッキーズ戦（シカゴ）で「4番・DH」としてスタメン復帰した。【もっと読む】ドジャース“真のエース”山本由伸が誇る「数字に表れない価値」…休んでばかりの大物投手と段違い前日のジ軍戦は当初、DHとしてスタメンに名を連ねていたが、試合直前に急きょ、メンバーから外れた。本人は出場に前向きな姿勢を見せていたそうだが、クレイグ・カウンセ