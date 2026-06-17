皆さんは「フィジカルAI」という言葉をご存じでしょうか。AIが状況を判断して、ロボットなどを自律的に動かす技術を指します。モノづくりのまち、北九州市では、この「フィジカルAI」の導入がいち早く進み、身近な存在になってきています。積まれたブロックをカメラでしっかり確認してつかみ取り、最上段に積み上げて配置を整えます。丁寧な動作でバランスゲームに取り組むこちらのロボット。AI＝人工知能がカメラの映像から