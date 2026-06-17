舘ひろし 俳優の舘ひろしが16日、TOHOシネマズ名古屋栄で開催された映画『免許返納!?』舞台あいさつin名古屋に登場。舘が地元・名古屋に凱旋。新たにオープンしたTOHOシネマズ名古屋栄で舞台挨拶を実施し、記念すべき劇場のオープニングを華やかに彩った。今回、同劇場のオープンを記念し、最初のゲストとして登場した舘。「TOHO シネマズ名古屋栄のオープン記念試写として『免許返納!?』を上映していただくことに