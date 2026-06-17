やはり、幅広い理解は得られていないようだ。【もっと読む】無邪気過ぎる“激ヤバ”高市外交が世界に恥さらし…首相は英国で、進次郎氏はインドネシアでやらかし大炎上産経新聞社とFNN（フジテレビ系）が今月13、14日に実施した合同世論調査。高市首相の公設第1秘書が自民党総裁選で対立候補の中傷動画作成にかかわったとされる疑惑を否定している高市首相の説明に、52.0％が「納得できない」と回答し、「納得できる」の40.2％