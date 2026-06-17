ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで、日常的なコーディング作業のメインツールとしてClaudeやGPTなどのクラウドAIからローカルAIモデルに置き換えた人がいるのかを尋ねるAsk HN投稿が注目を集めています。コメント欄を見ると完全な置き換えに成功した例はまだ限定的である一方、プライバシーやコスト、利用制限の回避を理由にローカルAIモデルを実用している事例が複数報告されています。Ask HN: Has anyone replaced Claude