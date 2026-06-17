安田理大氏がFOOTBALL ZONEの公式YouTubeに出演森保一監督率いる日本代表は6月14日に北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ初戦の強豪オランダ戦を2-2で引き分けた。2度のリードを許しながらも驚異的な粘り強さで勝ち点1を獲得。激闘の舞台裏で、ピッチ上では何が起きていたのか。ベースキャンプ地のナッシュビルで取材を続ける元日本代表の安田理大氏に、オランダ戦の分析や選手たちの振る舞い、そして独自の視点で選