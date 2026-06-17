俳優の鈴鹿央士（２６）が、７月２４日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「リーガルビート−逆転の法廷−」（金曜・後９時）で、ゴールデン帯（後７〜１０時）連ドラに単独初主演することが１６日、分かった。俳優・稲垣吾郎（５２）、女優・小雪（４９）が共演する。新米弁護士・泰地（たいち、鈴鹿）が、偏屈なエリート弁護士（稲垣）や弁護士事務所の所長（小雪）と現代社会の不寛容や巨大な闇に立ち向かう“痛快逆転”リ