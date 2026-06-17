直木賞作家で大のサッカーファンとして知られる万城目学氏（５０）が、Ｗ杯日本代表観戦記「万オブ・ザ・マッチ」第１弾を寄せた。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組で、日本はオランダに２―２の引き分け。「万城目ワールド」と称される奇想天外な物語を紡ぐストーリーテラーは、大会前から負傷者続きだった森保ジャパンをどう見たのか。４大会連続４度目の寄稿となる今大会、サッカーフリーク作家ならではの視点をオランダ戦でもさく裂