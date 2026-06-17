上半期のＧ１レースを振り返るうえで、真っ先に思い出されるのは、ジュウリョクピエロでオークスを制した今村の存在だ。ＪＲＡ所属の女性騎手として、史上初のＧ１勝利をクラシック初騎乗で達成。歴史的快挙を成し遂げた２２歳に集まる注目は、いまや競馬ファンからのみにとどまらない。記憶に新しいのが２週連続の“ユタカ劇場”。武豊はテン乗りのシックスペンスで安田記念を勝つと、翌週の宝塚記念はレース直前の豪雨も味方