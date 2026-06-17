アーティストのＧＡＣＫＴが１７日、ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分＝関西ローカル）に、１９日放送回に「特命局長」として登場することが発表された。ＧＡＣＫＴは、ヒョウ柄のブルゾンの中に白のタンクトップという姿で観覧席の前をゆっくり歩き、手を振って黄色い歓声に応えた。ナイトスクープについては、「長寿番組なんで、昔から観てました」と話し、今回、期待するネタは？の問いには「ん