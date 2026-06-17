NHK大阪放送局が制作する『歴史探偵』（毎週水曜後10：00〜10：45）のきょう17日放送回は「竹中半兵衛と黒田官兵衛知られざる涙の絆」を送る。【番組カット】黒田官兵衛と竹中半兵衛の名前が並ぶ石碑大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも大活躍の武将・竹中半兵衛と黒田官兵衛。2人は「軍師」として秀吉の天下取りを支えた人物として知られる。そしてわずか2年ほどだが、共に戦った時代も。今回、「竹中半兵衛は本当に軍師だった