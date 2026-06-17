俳優の稲垣吾郎と小雪が、7月24日スタートのテレビ東京ドラマ9『リーガルビート -逆転の法廷-』（毎週金曜後9：00）に出演することが17日、発表された。2人の共演は弁護士夫婦を演じた2008年1月期放送の『佐々木夫妻の仁義なき戦い』（TBS）以来、18年ぶりとなる。【写真】豪華！『リーガルビート』に出演する鈴鹿央士らキャスト本作の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空。ゴールデン帯連ドラ単独初主演となる鈴鹿央士