テレビ東京は17日、ドラマ9『リーガルビート -逆転の法廷-』（毎週金曜後9：00）を7月24日から放送すると発表した。鈴鹿央士がゴールデン帯連ドラ単独初主演を務める。【写真】豪華！『リーガルビート』に出演する鈴鹿央士らキャスト本作の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空。言葉が詰まり満足に思いを伝えられず何度も悔しさを味わってきたが、彼にはある武器があった。それはラップ。リズムに乗れば、吃音の症状が出