■思惑が複雑に交差し、人類の常識を揺るがす未知の領域へと踏み込んでいく…俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの連続ドラマ『ALIUS-特定事象捜査ファイル-』が、7月19日午後10時から放送・配信される。本作のオールキャストとキービジュアル、本予告が一挙解禁され、物語の全貌が明らかになった。【予告映像】佐々木蔵之介主演『ALIUS』全キャスト解禁“別の存在”の恐怖描くクライムサスペンス本作は、科学では説明不