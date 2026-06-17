アーティストのGACKTが19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に初登場し特命局長を務めることが発表された。【番組カット】GACKTも熱弁！「『システマ呼吸』で痛みが和らぐ？」スタジオに登場すると悲鳴にも似た黄色い大声援に迎えられたGACKTは、ヒョウ柄のブルゾンの中に白のタンクトップといういで立ちで、観覧席の前をゆっくり歩き、手を振って歓声に応える。ちょっぴりアン