吉本新喜劇座員の人気ネタから生まれた夏の楽曲ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026』が、7月1日、各種音楽配信サービスにてリリース。配信に先立って、本ミニアルバムに収録されている、吉本新喜劇座員・松浦真也と森田まりこによるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」の新曲『ぷるるん音頭』の発表披露会見が11日、吉本興業新宿本社にて行われた。【写真】子どもたちもダンス！『ぷるるん音頭』