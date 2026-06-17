【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは16日、トランプ大統領が進めるホワイトハウスのボールルーム（宴会場）建設工事について、当初の見積もりから費用が大幅に増え、6億ドル（約962億円）に達する見通しだと報じた。トランプ氏はこれまで納税者の負担はないと主張してきたが、半分程度は税金を財源としているという。トランプ政権は昨年7月に宴会場建設を発表。費用は約2億ドルでトランプ氏や支援者らの寄付で賄うとし