BEYOOOOONDS高瀬くるみ（27）の卒業公演が16日、横浜アリーナで行われた。グループ活動7年で初の横アリ単独公演という晴れ舞台での卒業。約1万1000人の大歓声を浴び、「最っ高！」と満面の笑みで応えた。卒業セレモニーでは、盛大な「くるみん」コールの中、メンバーカラーのミントグリーンのミニドレスで登場。卒業ソングとしてアルバム収録曲「伸びしろ〜Beyond the World〜」を歌い上げ、「高瀬くるみに出会ってくれてありがと