初めて触るカセットプレイヤーに四苦八苦したり、謎解きでじっくり頭を使ったりなど、“＋αの体験”ができるカフェが人気になっています。【写真を見る】“謎解き”から“カセットテープ”まで…人気広がる「体験型カフェ」【THE TIME,】 「わからない」がエモい“カセット体験”2025年12月にオープンした『CASSE渋谷』（東京・渋谷区）は、“カセットテープ”が聴けるカフェ。1人1台、ポータブルサイズのプレイヤーとヘッド