俳優の本木雅弘が主演を務め、菅田将暉が共演する映画『黒牢城』（6月19日公開）より、本木演じる荒木村重と菅田演じる黒田官兵衛が対峙する特別映像と対決ビジュアルが解禁された。【動画】地下牢で繰り広げられる、“言葉の斬りあい”特別映像原作は、累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。『スパイの妻』『クリーピー 偽りの隣人』などで知られる黒沢清監督