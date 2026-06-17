俳優舘ひろし（76）が16日、愛知県・名古屋市で行われた、映画「免許返納！？」舞台あいさつに登壇した。同作は免許返納をめぐるコメディー作品。「免許がない！」（94年、森田芳光監督）の主人公、映画スターの南条弘が登場するアナザーストーリー。名古屋出身の舘は今月11日にオープンした、TOHOシネマズ名古屋栄の記念すべき1人目のゲストとなり「オープン記念試写会にこの作品を呼んでくださり感謝しています」と喜び、「素晴