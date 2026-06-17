2026年6月12日、サイエンスアーティストの市岡元気（元気先生）が自身のYouTubeチャンネル「GENKI LABO」を更新。隕石探しにチャレンジする様子を公開した。 （関連：【画像あり】駐車場の砂の中から発見した「流星塵」とは？） やってきたのは、福島県南会津。ここでは2025年12月26日に明るい流れ星が観測され、隕石が落下した可能性があると話題になったことがあり、「大火球カレー」なども販売しているという