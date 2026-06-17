王座奪還へ向けて白星発進MATCH 17グループI第1戦2026年6月17日 4:00キックオフ（会場：ニューヨーク/ニュージャージースタジアム）フランス 3-1 セネガルグループIの初戦では、24年ぶりとなる因縁の対決が実現。2002年の日韓W杯以来の対戦となるフランス代表とセネガル代表が激突した。日韓W杯でフランスは、ティエリ・アンリやジネディーヌ・ジダンらを擁し、連覇を目指していた。しかし、開幕戦で当時初出場のセネガルと対戦