怪我の状態が思わしくないネイマールに出番はやってくるのか(C)Getty Imagesブラジル代表のネイマールが北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ残り2試合も欠場する見通しとなった。大会前に痛めたふくらはぎが現在も完治とは程遠い状況であると、ブラジル各メディアが報じている。【写真】日本代表の劇的同点弾…真上から収めた貴重な1枚をチェック放送局『CNN BRASIL』によると、現地時間6月15日にネイマールが故障箇所