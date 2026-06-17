組織的な守備を徹底したカーボベルデは、GKヴォジーニャの好セーブもあり、スペインを無得点に抑えた(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）グループH、スペイン対カーボベルデの試合が現地時間6月15日に行われ、0-0のスコアレスドローに終わった。多くのスター選手を揃えるスペインを相手に、W杯初出場のカーボベルデが奮闘を見せ、同国史上初めてとなる勝ち点を獲得。歴史的偉業を成し遂げたその戦いぶりに多くの賛辞が送