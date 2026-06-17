三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）が16日、都内で「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に出席した。サッカーW杯北中米大会にも夢中で、「楽しんでいます。オランダ戦は事務所で後輩と観戦しました」。続けて「久保建英選手が負傷して、心配ですね」としつつ、「チュニジア戦は仕事で遠藤（保仁）選手と観戦させてもらうので、楽しみ」と話した。とにかく明るい安村（44）も出席。