あの人は昇進した。あの人は旅行に行っている。あの人は幸せそうだ――誰かの投稿を見るたびに、なんとなく気持ちが沈む。その感覚は今に始まったことではなく、古代ローマの哲学者もすでに答えを出していた。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る