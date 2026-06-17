断食して体重が落ちた。でも少し食べたら一気に戻った――その落差に落ち込んでいないか。じつはその増減には、体脂肪とはまったく別のメカニズムが働いている。知っておくと、ダイエットへの向き合い方が変わる。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「2日で1.5kg減った」の正体絶食や