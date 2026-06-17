文化放送田中博之社長が16日、都内の同局で定例会見を行い、15日に行われたサッカーW杯1次リーグでオランダに引き分け、勝ち点1を獲得した日本代表チームについて「大金星」と語った。同局は日本代表が出場する全試合を実況中継。オランダ戦は文化放送とNHKのダブルで観戦したとし「NHKをつけていた理由は本田圭佑さんの解説をチェックしたかったから。ラジオの中継は引き算。気を付けているのは分かりやすさ」。この日は、26日の