ガールズグループのHANAが16日、都内でAmazon「プライムデー」記者発表会に登壇した。7人は、7月10日から始まる同会員限定のビッグセール「プライムデー」を告知するテレビCMに出演し、盛り上げを担う。セールでの注目商品の1つとして、CHIKAは「ロボット掃除機」を挙げた。「掃除がすごい苦手なんですけど、唯一気合が入るのが深夜。（日中）この子が全部やってくれるので…」と最新の技術にほれ込んでいた。