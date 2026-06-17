職場で評価されているリーダーの89％が実践している「習慣」とは？「仕事を任せたらあとは自由にやらせる」「チームメンバーの成功を上層部にアピールする」そんなチームの率い方をしていないだろうか。実は「優秀なリーダー」は全く別の行動をとっている。その答えを明かすのが、『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。日本マイクロソフトの元役員であり、著書が累計130万部