演歌歌手中村美律子（75）が16日、故郷・大阪でデビュー40周年記念コンサートを行った。前半では“浪花の歌姫”の真骨頂ともいえる長編歌謡浪曲「瞼の母」（19分）「桂春団治」（15分）「無法松の恋」（22分）の3題を約1時間かけて続けて歌唱した。幕が上がると「待ってましたっ」のかけ声があちこちで飛び交う。「それを聞いてうるっときちゃった」と感激しながら、10代から「河内音頭」を歌ってきた歌唱力と、浪曲師春野百合子か