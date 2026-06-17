歌手西川貴教（55）が16日、都内で、ペットフードメーカー「ヒルズ」の新製品発表会に、トイプードルの愛犬“アルジョン”“エルフィン”と出席した。17年連れ添った愛犬を失った際のペットロス体験を明かし、この2匹が「癒やしてくれた」と終始“デレデレ”な一面を披露した。まらこの日、ペットの腸活を促進する“チーフペット腸活オフィサー”に就任した。