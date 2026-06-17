周りの人ができているのに、自分だけできない。でも、自分が劣っているわけでなく、ふだんの生活も友人付き合いもそこそこできる。何か自分は決定的に劣る気質があるのか。なんばさんが、その違和感に気づいたのは社会人になってから。「境界知能」という言葉を知って思ったのは、ショックではなく安堵だったそうです。 【写真】「IQって3種類あるんだ」28歳で知能検査を受けた際の「驚きの結果表」を公開（全8枚） 「なぜ、自分